上海银监局称本地银行业对钢贸业的贷款风险仍可控

路透上海10月27日电---随着中国的钢铁需求下降,国内相当多钢铁贸易企业经营处於困境中.上海银监局表示,截止9月末,上海银行业对钢贸行业的不良贷款率是整体不良率的两倍多,但贷款风险仍处於可控状态.

银监局周五稍晚新闻稿指出,截至9月末,上海银行业钢贸行业表内外授信余额为1,853.08亿元人民币,不良贷款余额为24.34亿元,不良贷款率为1.31%.而上海银行业的整体不良贷款比例为0.6%,与年初基本持平.

针对钢贸等个别行业面临实体经济下行导致行业景气度下降的暂时性困难,上海银行业采取区别对待、有保有控的原则开展钢贸企业授信业务,有效支持实体经济发展.对具有真实贸易背景、诚信经营、资金用途合规的企业,银行继续予以有效支持.

国内钢价低迷,需求下降,再加上部分钢贸企业将贷款挪用於炒房,近阶段钢贸企业与银行的贷款纠纷日益增多.国内媒体稍早报导称,由於出现大批诉讼,大批钢材被查封,有些甚至是多重查封,目前上海乃至长江三角洲的钢铁贸易几乎陷入了停滞.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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