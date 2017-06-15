上海银监局要求辖内银行专项排查与各类交易场所合作--消息

路透上海6月15日 - 中国名目繁多及乱象丛生的各类交易场所再度受到各地政府及监管部门的关注。两位消息人士周四透露，上海银监局要求辖内银行全面梳理与交易场所的合作，对有业务合作的交易场所进行专项排查和风险评估。

他们引述相关通知称，是次专项自查要求提供金融服务基本业务数据、存量客户数、交易金额、交易余额的情况；对纳入上海市政府清理整顿范围的交易场所，各银行要制定风险处理预案。

“之前已经清理过一段时间了，像原来很多互联网金融公司成立各种各样交易所，好多互金公司转型成交易所，实际上都是诈骗，影响金融稳定大局。”一位消息人士称。

他并指出，是次排查也是全国各地同步进行的一项工作，贯彻国务院关于清理整顿各类交易所的有关要求，配合各地市政府做好清理整顿各类交易所的“回头看”工作。

上海银监局要求银行排查的具体范围包括：含“交易”、“交易所”名称的企业，以及虽未使用上述名称，但实质存在交易场所类经营行为的企业，包括但不限于使用“银商通”类结算服务，存在大量、频繁、分散资金进出等资金异常情况账户等。

上海银监局并明确，对已开展业务合作的交易场所，各机构应逐一进行风险评估，对于非法交易场所，各机构一律停止服务；在清理整顿期间，各机构应暂停服务新客户和新增业务，自查报告需在6月20日前提交。

路透暂未联络到上海银监局对上述消息予以置评。

公开信息显示，目前包括浙江、江苏、河南、甘肃等地均已开展各类交易场所清理整顿“回头看”工作。

国务院先后在2011年和2012年发布《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》和《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》。2012年1月批准成立了清理整顿各类交易场所部际联席会议，由中国证监会和其他20多个部委共同组成，其主要职责是统筹协调有关部门和省级政府开展各类交易场所清理整顿工作。

今年1月召开的第三次部际联席会议就曾指出，一些交易场所诱导大量不具备风险承受能力的投资者参与投资；部分贵金属、原油类商品交易场所开展分散式柜台交易涉嫌非法期货活动；部分地区盲目重复批设交易场所导致过多过滥，少数省市抢跑设立票据交易场所等，影响社会稳定，亟需予以清理整治。（完）