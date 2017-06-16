上海银监局官员称已阶段性完成对辖内部分金融机构的现场检查

路透上海6月16日 - 中国上海银监局副局长周文杰周五对路透表示，目前上海银监局已经阶段性完成对部分金融机构的现场检查，下一步将就检查发现的问题要求各银行业金融机构落实风险管控责任，切实进行整改和严肃问责。

他在上海市政府召开的陆家嘴论坛新闻发布会上回应路透提问时并强调，现场检查是银监会非常重要的工作职责，前期已对辖内银行业金融机构开展自查和监管检查，也制定三三四专项治理工作实施方案，此前也专门召集全辖银行业金融机构负责人会议，督促辖内机构认真做好治理工作。

出席同一场合的上海市金融办主任郑杨介绍，2017陆家嘴论坛将于6月21日-22日在上海召开，本届论坛由央行行长周小川和上海市市长应勇担任共同轮值主席，“部分金砖国家央行行长也将参加”。

针对民营银行发展问题，郑杨表示，上海市华瑞银行作为首批试点五家银行之一，经过一年多发展总体来说业绩良好，这亦激发了不少民营企业家申办民营银行热情。

“近期尽快将民营银行张江银行的申请上报到银监会，明年再争取一家。”郑杨透露道。

谈及互联网金融的规范与政治工作，郑杨表示，上海市互联网金融风险总体可控，目前尚处于整治阶段，距离第三阶段处置和清理“可能还有一段时间”，整治工作结束可能还需半年时间。(完)