上海银行拟发不超过200亿元优先股 以补充其他一级资本

路透上海4月24日 - 中国中型银行--上海银行(601229.SS)周日晚公告称，拟发行不超过200亿元人民币的优先股，募集资金全部用于补充该行其他一级资本。

公告称，本次优先股将采取非公开发行的方式，发行对象不超过200人。经监管机构核准后一次或分次发行，不同次发行的优先股除票面股息率外，其他条款应当相同。