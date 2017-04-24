上海银行拟发不超过200亿元优先股 以补充其他一级资本

香港黑色暴雨警告期间证券及衍生产品市场如常交易--港交所
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完）
路透上海4月24日 - 中国中型银行--上海银行(601229.SS)周日晚公告称，拟发行不超过200亿元人民币的优先股，募集资金全部用于补充该行其他一级资本。
公告称，本次优先股将采取非公开发行的方式，发行对象不超过200人。经监管机构核准后一次或分次发行，不同次发行的优先股除票面股息率外，其他条款应当相同。
上海银行称本次筹资是为了顺应银行业监管趋势，满足更高资本要求；拓宽资本融资渠道，持续优化资本结构；支持银行业务稳健发展，实现专业化经营需要。
上海银行公告指出，虽然去年11月通过首次公开发行A股募集资金补充了核心一级资本，但该行其他一级资本仍然偏低，资本成本相对较高，资本结构进一步优化的空间明显。优先股是补充该行其他一级资本的有效资本工具。
上海银行通过A股IPO募资106.7亿元。该股上周五收报22.58元，过去一个月累计下跌6.5%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完）
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。
路透上海5月24日 - 中国房地产企业借道信托融资料继续收紧。三位消息人士周二晚间透露，银监会日前发文将开展房地产信托业务纳入今年现场检查要点，重点查是否存在规避房地产贷款监管要求变相开展相关业务和股+债”项目中是否存在不真实的股权或债权等。