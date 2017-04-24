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中国财经 | 2017年 4月 24日 星期一 08:15 BJT

上海银行拟发不超过200亿元优先股 以补充其他一级资本

路透上海4月24日 - 中国中型银行--上海银行(601229.SS)周日晚公告称，拟发行不超过200亿元人民币的优先股，募集资金全部用于补充该行其他一级资本。

公告称，本次优先股将采取非公开发行的方式，发行对象不超过200人。经监管机构核准后一次或分次发行，不同次发行的优先股除票面股息率外，其他条款应当相同。

上海银行称本次筹资是为了顺应银行业监管趋势，满足更高资本要求；拓宽资本融资渠道，持续优化资本结构；支持银行业务稳健发展，实现专业化经营需要。

上海银行公告指出，虽然去年11月通过首次公开发行A股募集资金补充了核心一级资本，但该行其他一级资本仍然偏低，资本成本相对较高，资本结构进一步优化的空间明显。优先股是补充该行其他一级资本的有效资本工具。

上海银行通过A股IPO募资106.7亿元。该股上周五收报22.58元，过去一个月累计下跌6.5%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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