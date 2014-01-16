上海银行业对经济走势乐观程度连续两季回升--银监局

路透上海1月16日 -中国银监会上海监管局最新调查显示，上海银行业对全国经济走势预期的乐观程度连续两个季度回升，银行业对自身经营环境的乐观程度则略有下降，“能源、资源与环境问题”等成为当前经济运行中最值得关注的问题。

上海银监局新闻稿显示，这份结果来自2013年四季度，上海银监局对在沪190多家银行业金融机构开展“宏观形势与银行业运行状况”的调查问卷。

结果显示，上海银行业对全国经济走势预期的乐观程度连续两个季度回升，预计2014年一季度全国经济发展趋势“偏快”、“适度”、“偏慢”的比例分别为25.10%、66.67%、8.23%，比上季度分别上升21.31、下降16.46、下降4.85个百分点。

银行业对自身经营环境的乐观程度略有下降，预期银行业经营环境“良好”、“一般”、“不佳”的比例分别为45.08%、50.41%、4.51%，比上季度分别下降0.91、下降0.22、上升1.13个百分点。

对于当前经济运行中最值得关注的问题，位居前三位的分别是“能源、资源与环境问题”、“固定资产投资增长的合理性”、“通货膨胀问题”，占比为24.04%、20.05%、17.48%，比上季度上升4.06、下降3.39、上升2.09个百分点。

其中，银行对“能源、资源与环境问题”和“通胀问题”的担心程度连续两个季度上升。而对于当前银行业面临最突出的系统性风险隐患，银行对“流动性不足”和“房地产信贷风险”的担忧有所上升，占比分别为22.87%、16.42%，比上季度上升3.75和1.26个百分点，而对“集团关联企业信用风险”、“国际金融市场动荡”的担忧下降。

从银行经营的角度来看，多数银行预计2014年盈利增长点主要是存贷利差、中间业务、有价证券投资，占比分别是56.79%、32.10%、4.12%。（完）

(发稿 徐永 审校 黄凯)

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