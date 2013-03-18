上海金交所公布银行间黄金询价业务准入机构名单

路透北京3月18日 - 中国上海黄金交易所公布了银行间黄金询价业务准入机构名单，包括24家中外资银行,较首批准入机构增加了民生银行等四家.

刊登在上海黄金交易所网站的公告列出了24家准入机构名单,除了民生银行(600016.SS)(1988.HK)外,还有光大银行(601818.SS)、华夏银行(600015.SS)、加拿大丰业银行有限公司广州分行亦为新增准入机构.

中国上海黄金交易所自去年12月3日起试运行银行间黄金询价业务,首批准入机构一共有20家中外资银行,其中包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(601939.SS) (0939.HK)等16家中资银行和汇丰银行(中国)有限公司等四家外资银行.

此前有消息人士称，中国上海黄金交易所银行间黄金询价交易系统将于3月25日推出远期交易，但掉期交易何时推出尚不确定。目前金交所仅有即期产品的交易。

中国黄金网援引中国黄金协会统计，2013年1月，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量共638.575吨，同比增长30.18%；全部黄金品种累计成交额共2143.841亿元人民币，同比增长30.15%。同期，上海期货交易所黄金期货合约成交量则同比下降37.06%；成交额亦同比下降36.33%。（完）

更多细节，请点选上海金交所网站，here

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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