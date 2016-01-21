去年末上海银行业不良增长整体放缓 钢贸授信压降显着--银监局

路透北京1月21日 - 上海银监局周四称，去年末上海市银行业不良贷款增长趋势整体放缓，钢贸授信余额从2,000亿元人民币大幅降至300亿元以内。

上海银监局局长廖岷在新闻例会上指出，截至2015年末，上海银行业不良贷款率为0.91%，比2014年末上升0.02个百分点；不良贷款余额480亿元，比2014年年末增加53亿元；关注类贷款实现双降，余额和比率分别较2014年末下降225.4亿元和0.63个百分点。

“在经济转型过程中，实体经济不会处于很稳定的状态，现在不良率高于以往是正常的。 ”中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)上海市分行行长顾国明说，上海地区银行业的资产质量虽总体优异，但并不意味着资产质量问题得到很好的解决。

他并称，“比如说我们上海工行贷款当中很大的一个比重是投向上海地区以外的异地客户，...在其他区域当中，它的经济状况跟上海的情况会有所不一样，我们会面临一种输入性的风险。”

上海银监局提供的新闻稿同时显示，作为钢贸信用风险最严重的地区之一，上海市钢贸表内外授信余额已从2011年末严重超融资的2,200亿元缩减到2015年末的正常贷款296亿元；其中，成功重组、回收信贷资产约1,400亿元。

此前数据显示，从去年下半年开始，长三角地区部分银行不良率下降。截至去年末，南京银行不良率为0.83%，较三季度末下降0.12个百分点，较年初下降0.11个百分点。宁波银行三季报显示，其不良贷款率下降0.01个百分点至0.88%。（完）