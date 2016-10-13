上海银监局召开会议向辖内银行提示房地产信贷风险--报载

路透北京10月12日 - 据中国国内媒体--21世纪经济报导周三称，10月12日上午上海银监局召开会议向辖内银行提示房地产信贷风险，内容主要为对公房地产融资规范，同时再次强调要严格执行3.25房贷新政。

迹象表明，此轮房地产信贷监管收紧，已经不限于一城一地，也绝非流于表面。“目标非常明确，能够动用的工具也还有，”报导援引接近政府人士透露。

国庆长假前后中国掀起新一轮房地产调控潮，其中上海最新政策明确，2016年商品住房用地供应同比有较大幅度的增加，并进一步加强商品住房用地交易资金来源监管等。

21世纪经济报导援引接近监管人士称，目前相关核查正在进行中，结果或将在近期公布。

上海市今年3月底宣布一系列措施抑制本地房市过热，包括提高二套房首付比例并从严执行住房限购政策。其中二套普通房首付不低于五成，二套非普通首付不低于七成；非本市户籍居民家庭购房缴纳个人所得税或社保年限由两年提高至五年。

上海证券报9月底曾报导称，上海银监局日前向辖内银行业金融机构下发通知，重申将加强对房地产中介机构业务合作资质审核等监管要求，并要求商业银行终止与违规房产中介的合作。（完）