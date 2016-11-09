上海银监局要求辖内银行严查房贷借款人偿债能力和信用记录

路透上海11月9日 - 继中国央行上海总部要求辖内各商业银行严格落实上海市房地产调控政策后，上海银监局近日亦下发通知，要求辖内商业银行全面加强个人住房信贷风险管理，要加强对房贷借款人的偿债能力审查和信用记录，严格执行首付资金真实性检查要求。

上海银监局新闻稿称，辖内各商业银行要完善审查手段，严格审查借款人首付款资金来源，防止借款人通过个人消费贷款、个人经营性贷款、信用卡透支、P2P、小额贷款公司、房地产开发企业、房地产中介等渠道违规获取个人住房贷款首付款资金，不得利用信托公司等通道直接或间接为各类机构发放首付贷提供资金支持。

通知并要求，辖内各商业银行要严格审核借款人信用记录。充分利用各类征信和信息共享平台，查询涉及借款人诚信等相关信息；进一步完善个人住房贷款合同和贷后管理，在合同中增加相应条款，对各类不诚信行为予以约束。

同时，要加强对借款人的偿债能力审查。审慎评估借款人还款意愿、还款能力，严格控制借款人住房贷款的月房贷支出与收入比、月所有债务支出与收入比。对于因各种原因导致收入透明度较低、收入波动较大、财产变动较频繁的家庭或个人，要从严审核其所有债务支出以及还款收入，特别是经常性收入和第一还款来源等情况。

辖内各商业银行要高度关注各类借款人规避限购、限贷等行为给商业银行房地产信贷风险管理带来的影响，并采取有效措施从严审查。原则上应以借款人家庭为单位从严评估其还款能力，加强对共同还款人、离异人士、财产分割情况的审核，从严审查共同还款人为前配偶、成年子女、（双方）父母，以及离异双方财产分割不清晰的贷款业务。

此外，要审慎开展与房地产中介和房企相关的业务。对发现存在为购房者提供首付款支持、协助伪造收入证明等违规行为的房地产中介，在其完成整改前应立即中止业务合作；对发现存在“零首付”、“假按揭”等违法违规行为的房地产开发企业，在其完成整改前不得增加新的授信。

据上海银监局数据，若剔除公积金转商业银行贴息贷款因素，今年6-9月，辖内银行个人住房贷款分别增加335亿元人民币、229亿元、210亿元和204亿元，增量连续四个月萎缩。

9月末，首套房贷款占比94.8%，较新政出台的3月下降3.5个百分点；执行基准以下优惠利率的贷款比例为83.4%，较3月下降8.8个百分点；平均贷款首付比为48.8%，较3月上升11.4个百分点。

中国热点城市房价连续狂飙，引发全社会对资产泡沫的担忧。8、9月以来，南京、苏州、杭州等前期涨势过猛的城市先后升级了楼市调控措施，国庆长假前后共有逾20个城市收紧房地产政策。其中上海10月8日出台的新政提出，2016年商品住房用地供应同比有较大幅度的增加，并进一步加强商品住房用地交易资金来源监管等。

央行上海总部指导下的自律机制--上海市市场利率定价自律机制上周发布决议，进一步要求辖内各商业银行严格落实上海市房地产调控政策，并重点强调要继续加强对首付资金来源的审查，并要切实防止信贷等各类资金，尤其是理财资金违规进入土地市场。（完）