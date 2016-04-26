上海各银行房贷受理量较前三月下降过半 央行将继续窗口指导

路透北京4月26日 - 中国人民银行上海总部周二表示，“沪九条”房地产调控政策实施一个月来，各商业银行房贷受理量较今年1-3月平均水平回落超过50%，下一步央行上海总部将继续加强窗口指导和督查力度。

央行上海总部网站刊登的新闻稿称，按新政受理的业务中，执行首套房贷款政策的占比由新政前的97%下降至89%，二套房贷平均首付款比例升至60%左右，二套房贷中购普通住房的占比约为58%。

“当前，房贷新政已得到有效落实，房贷受理量显着下降，业务结构出现明显变化。”央行上海总部称。

上海市政府3月25日宣布一系列措施促进房市平稳发展，包括提高二套房首付比例并从严执行住房限购政策。此举意在缓解本地房地产市场供求紧张局面，给过快上涨的上海房价“踩刹车”。

据央行上海总部，新政后，外地户籍房贷占比出现明显下降，回落至11%。新政后，各商业银行自觉抵制房贷利率恶性竞争，首套房贷最低利率已按基准利率9折执行。

下一步央行上海总部将针对市场形势变化和新情况新问题不断研究完善实施细则，确保调控政策落到实处。

有银行业人士指出，近日中国央行对部分地区的银行的具体信贷业务条线进行了窗口指导。路透采访多位银行人士发现，和今年2月份中国央行较大力度的窗口指导相比，4月份的窗口指导较为温和，只有部分银行的个别地区分行受到此次信贷窗口指导，且受到指导的信贷业务也主要为按揭贷款。（完）