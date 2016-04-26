上海各银行房贷受理量较前三月下降过半 央行将继续窗口指导

沪综指连二日反弹收升 投资者参与意愿不强缩量震荡为主
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京4月26日 - 中国人民银行上海总部周二表示，“沪九条”房地产调控政策实施一个月来，各商业银行房贷受理量较今年1-3月平均水平回落超过50%，下一步央行上海总部将继续加强窗口指导和督查力度。
央行上海总部网站刊登的新闻稿称，按新政受理的业务中，执行首套房贷款政策的占比由新政前的97%下降至89%，二套房贷平均首付款比例升至60%左右，二套房贷中购普通住房的占比约为58%。
“当前，房贷新政已得到有效落实，房贷受理量显着下降，业务结构出现明显变化。”央行上海总部称。
上海市政府3月25日宣布一系列措施促进房市平稳发展，包括提高二套房首付比例并从严执行住房限购政策。此举意在缓解本地房地产市场供求紧张局面，给过快上涨的上海房价“踩刹车”。
据央行上海总部，新政后，外地户籍房贷占比出现明显下降，回落至11%。新政后，各商业银行自觉抵制房贷利率恶性竞争，首套房贷最低利率已按基准利率9折执行。
下一步央行上海总部将针对市场形势变化和新情况新问题不断研究完善实施细则，确保调控政策落到实处。
有银行业人士指出，近日中国央行对部分地区的银行的具体信贷业务条线进行了窗口指导。路透采访多位银行人士发现，和今年2月份中国央行较大力度的窗口指导相比，4月份的窗口指导较为温和，只有部分银行的个别地区分行受到此次信贷窗口指导，且受到指导的信贷业务也主要为按揭贷款。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。