沪三家试点银行完成投贷联动方案 即将上报银监会-报载

路透上海6月22日 - 上海证券报周三援引上海银监局法人银行监管处副处长林学冠表示，沪三家投贷联动试点银行的方案已经完成，具体实施方案即将上报银监会。据悉，“贷款+认股期权”的投贷联动业务模式下，银行将以创业投资子公司配套持有认股期权所获得的收益抵补母行科创贷款可能出现的损失。

具体细节方面，上海银行已向监管部门申请成立“上银投资公司”，专司科创企业的股权投资业务；还将指定浦东科技支行及其他科技特色支行作为专营机构，专司对科创企业的“贷”，形成对科创企业“股权投资+债权融资”联动服务。投资决策集中在总行层面，无需分支行审批。投贷联动完全实现机构、人员、资金、业务隔离。

报导并援引上海银行小企业金融服务中心总经理朱会冲表示，试点前期，上海银行投资子公司主要在“贷”的科创企业中，选择小部分优质科创企业进行“投”，原则上不对“贷”以外的科创企业单独进行“投”；上海银行的投资比例一般控制在标的企业总股本的1-3%之间，以财务投资为主，原则上不参与、不干预科创企业的内部管理。

此外，上海另一家银行华瑞银行已于年初成立了专营科创业务的科创金融业务部，当前正在申请设立创业投资子公司。华瑞银行副行长、首席风险官解强表示，构建与科创企业轻资产特征相适应的风控模式成为有效开展科创信贷业务的关键。将整体授信分割为高频、小额和实时的“业务单”融资，再通过自动化、在线化的系统来实现。

据悉，华瑞银行的初步设想为，当科创金融事业部科创贷款不良率超过预设的风险容忍度时，立即启动不良贷款处置机制，即由子公司及时进行担保代偿或购买，从而使银行科创贷款不良率始终保持在容忍度许可的水平。同时，华瑞银行在针对科创贷款计提一般拨备后，还将视情况补充计提特种拨备，并用通过子公司获得的投资收益弥补特种拨备计提的成本支出，以求收益与风险的平衡。

中国银监会5月初曾联合科技部等召开投贷联动试点工作启动会，表示银行监管机构将加强投贷联动业务指导和全面监测，督导试点工作稳健运行。

中国银监会、科技部、央行此前发布文件称，为支持银行业金融机构加大创新力度，将在部分银行和部分国家自主创新示范区开展投贷联动第一批试点，其中包括10家银行业金融机构和五个国家自主创新示范区。其中上海入选的三家银行分别是：上海银行、上海华瑞银行和浦发矽谷银行。（完）