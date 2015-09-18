上海和北京物价正在追赶欧洲 苏黎世全球最贵--瑞银

国际知名投行瑞银周四发布三年一度的全球价格与收入报告，对全球71个城市的物价、工资以及受薪人士的购买力进行了调查研究。报告发现，苏黎世、日内瓦和纽约是世界上物价最昂贵的城市，而上海和北京的物价也正在追赶欧洲。上海的物价高于德国柏林和西班牙巴塞罗那，而北京和上海的物价均高于西班牙马德里。路透