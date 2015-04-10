上海B股早盘升逾9%创逾七年新高 受比价效应推动大涨

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路透上海4月10日 - 中国股市上海B股指数周五早盘飙升逾9%，创七年多来新高，深圳B股指数亦大涨近7%。分析师表示，当前A股市场累计涨幅可观，赚钱效应令投资者开始在其他市场寻找机会，继近两日港股持续上扬后，标的相同的B股市场比价效应凸显，获得资金青睐。

上证B指.SSEB早盘报346.872点，涨9.06%，此前收盘高点为2008年1月18日的354.50点；深圳B股指数.SZSB亦涨6.46%。沪综指.SSEC早盘收报4,012.97点，涨1.40% “港股市场火爆以后，市场其他的一些领域机会在蔓延，今天整个B股市场也起来了。”方正证券策略分析师陈敏表示。

沪深B股早盘涨停个股达到84只。

银河证券投资顾问吴俊认为，A股B股的标的相同，A股估值修复已经完成，B股价值洼地优势明显，在流动性充裕的情况下，资金自然寻找具有估值优势的投资对象，这和前期资金南下热炒港股的原因相同。

春节后中国股市再现火爆行情，大盘节节攀高各股轮番表现，而近日通过沪港通南下的资金剧增，并推动香港股市持续上扬。(完)

(发稿 张晓翀/吴晓龙；审校 曾祥进)

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