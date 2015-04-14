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中国财经 | 2015年 4月 14日 星期二 09:54 BJT

上证B指开盘升逾9% 价值重估推动连三天大涨

路透上海4月14日 - 在中国A股持续走强及港股近日亦转热后，B股市场亦出现暴涨行情，上证B指周二开盘升逾9%，这是上证B指连续三天大涨超9%。价值重估及B转A预期推动B股上涨动能继续渲泻；不过近日获利盘过于丰厚，调整压力或会随时显现。

上证B指.SSEB开盘报412.951点，涨9.2%；深圳B股指数.SZSB开盘上涨3.56%。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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