上证B指开盘升逾9% 价值重估推动连三天大涨

路透上海4月14日 - 在中国A股持续走强及港股近日亦转热后，B股市场亦出现暴涨行情，上证B指周二开盘升逾9%，这是上证B指连续三天大涨超9%。价值重估及B转A预期推动B股上涨动能继续渲泻；不过近日获利盘过于丰厚，调整压力或会随时显现。