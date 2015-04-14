上证B指开盘升逾9% 价值重估推动连三天大涨

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透上海4月14日 - 在中国A股持续走强及港股近日亦转热后，B股市场亦出现暴涨行情，上证B指周二开盘升逾9%，这是上证B指连续三天大涨超9%。价值重估及B转A预期推动B股上涨动能继续渲泻；不过近日获利盘过于丰厚，调整压力或会随时显现。
上证B指.SSEB开盘报412.951点，涨9.2%；深圳B股指数.SZSB开盘上涨3.56%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透香港1月23日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司周一称，去年度油气产量按年跌近9%，原油加工量则轻微下降。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。