版本:
中国
中国财经 | 2016年 10月 17日 星期一 14:50 BJT

沪B指午后重挫逾6% 人民币汇率贬值担忧令B股跳水

路透上海10月17日 - 中国股市上海B股指数周一午后跳水，跌幅逾6%。交易员指出，人民币兑美元汇率今日再度下行，投资者担忧这种贬值趋势将持续，将会拖累以美元计价的上海B股，午后抛盘突然增强，B指滚雪球式下跌。

本地时间14:33时，上海B股指数.SSEB报335.755点 ,重挫21.921点或6.13%；而以港元计价的深圳B股跌幅稍缓，午后深圳B指.SZSB跌2.34%。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐