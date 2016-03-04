上海房地产市场火爆 新的泡沫或正在形成

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港/上海3月4日（记者 Clare Jim/Samuel Shen） - 上海房地产市场近期超乎寻常的火爆警示新的泡沫正在形成，引发类似于几个月前中国股市的崩盘或会重演。

中国房产信息集团的调查显示，2月上海房价环比上涨3.6%，而1月录得17.5%的同比涨幅。

“太疯狂了。 我也搞不清楚。 但现在应该是买的时机，”50岁的王忠才在排队办理过户时说道。

2005-2011年间中国房价飙升，受信贷、城市化和全球金融危机后的政府刺激措施提振。

随着开发商加大投入，以及非房地产行业公司设立房地产分公司，房地产开发占GDP的比重在10年里提高了两倍，直到政府采取措施让市场降温才让火爆局面终止。

此后中国房屋库存高企，供应建筑材料的行业受到冲击，中国政府在过去18个月里采用降息、降首付和降税等手段，试图缓解房地产业萎靡带来的冲击。

政府的本意是提振中小城市的房地产市场，但大城市似乎吸引了新投资中的大部分。经济学家们也对此提出了警告。

“一线（城市）房价显然涨得过快。每当控制政策出现时，大多数资源会集中到一线城市去，”渣打中国经济学家沈岚（音译）说道。

“未来政策将更加针对中小城市；采取非常有选择的措施，而不是将在一线城市创造出更大泡沫的宽泛措施。”

随着中国放松信贷环境以支持增长，投机者遵循的是投资逻辑，而非中国政府的目标。

“一线城市（投机）环境更加成熟。投资者认为价格有上涨空间，因为需求旺盛而供应有限，”中原地产华东首席执行官Clement Luk指出。

他认为深圳为上海指明了方向。“人们觉得既然去年深圳房价涨了50-60%，而上海只涨了20%，现在应该轮到上海了。”

香港开发商瑞安房地产 上个月称，其新开盘的上海住宅新项目当日售罄，均价约为每平米8万元。代理商称，瑞安5月推新盘时价格肯定会上涨。

信宜地产的王文文表示，卖家可能看到市场升温，正在争相提价。

世茂房地产 官员称，公司计划将本月和下月推出的上海新盘提价。

上海已经采取措施缓解压力，上个月要求提高中小套型住房的供应比例。

中国泡沫产生和破灭的历史让一些投资者担忧涨得太快跌起来也一样快。

“涨得太疯狂了，”姓徐的房地产代理商说道。“这次疯涨，我有三套房子，准备卖。一线房地产冷场快到了；政府要出政策冷一线。”（完）