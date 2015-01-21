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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 21日 星期三 13:20 BJT

上海外滩踩踏系公共安全责任事件 黄浦区多名高官被撤职

在相隔大半个月后，中国上海市周三公布去年12月31日夜间外滩踩踏事件调查报告认定，该事件是一起对群众性活动预防准备不足、现场管理不力、应对处置不当而引发的拥挤踩踏，并造成重大伤亡和严重后果的公共安全责任事件。上海外滩所在的黄浦区11名高官因此被撤职或给予行政处分。路透
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