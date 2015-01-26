上海取消今年GDP具体增长目标 重心放在改革和创新

中国上海市今年政府工作报告取消了具体的国内生产总值(GDP)增长目标，把今年经济工作重心放在全面深化改革和创新驱动发展。上海市市长杨雄表示：“上海将认真做好自贸试验区区域扩展工作，在全市复制推广自贸区改革经验。推进自贸区与国际金融中心联动建设，健全本外币一体化的自由贸易账户功能，扩大人民币跨境使用，开展个人境外投资等试点，加快人民币资本项目可兑换进程。”路透