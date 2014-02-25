上海应减少重工业并控制汽车增长 否则PM2.5难达标--专家

路透上海2月25日 -由复旦大学学者和知名投行经济学家合作撰写的一份研究报告指出，就目前上海市政府提出和规划中的一系列环保政策，难以完成PM2.5指标15年削减目标，上海应采取减少重工业占比、控制每年汽车增量、大力发展清洁能源等诸多新政。

原本在中国北方地区相当严重的雾霾天气，近年以来亦在上海等华东城市频发，PM2.5日均浓度曾持续达严重污染程度，社会各界对于治理空气污染、降低PM2.5的呼声日渐上升。

复旦大学产业经济系副教授李治国和德意志银行大中华区首席经济学家马骏等合作撰写了该研究课题报告。据李治国透露，该报告的后续研究还在进行中，前期研究结果已递交上海市政府相关部门。

报告指出，研究发现，即使实行诸如煤炭消费负增长、提高汽车排放标准和油品标准、加大脱硫脱硝力度、控制挥发性有机物和全方位扬尘治理等一系列环保政策，同时考虑到周边地区减排对上海的帮助，上海的PM2.5在2013-2027年也只能降低到42微克/立方米。

环保部已提出力争2030年全国所有城市达到空气质量二级标准（PM2.5年均浓度降至35）。报告认为，基于上海人均收入和服务业发展水平，上海应争取将年均PM2.5从目前的60左右降低到25微克/立方米（世界卫生组织建议的第二阶段安全标准）。

“要彻底治理上海的PM2.5，必须从更加宏观的视野，充分认识到影响上海大气污染的经济结构、交通运输结构、能源结构。只有解决这些结构性问题，上海的空气质量才可能在15年内达标。”报告指出。

报告建议，上海应在15年内将重工业占地区生产总值（GDP）比重从目前25%降低到10%以下，包括采用将多数钢铁和石化等污染性生产设施搬出上海等措施；改进汽车牌照拍卖制度、开征拥堵费，将未来15年的年均汽车保有量的增长率由目前的8%下降为2%。

同时，在15年内将上海轨道交通的总里程提高逾一倍至1,200公里，将轨道交通占中心城区居民出行的比例从目前的25%左右提高到2027年的60%。

另外，上海需要大力发展以天然气为主的清洁能源，将清洁能源占上海全部一次能源消费的比重从目前的15%左右提高到2027年的45%；通过改善航运结构，全面推广低硫油、岸电技术和清洁燃料等多项措施，在15年内将船舶航运业的大气污染排放降低50%。

绿色和平组织发布的2013年中国74个城市PM2.5年均浓度排名，上海位居中游，以60.7列第48位。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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