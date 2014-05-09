大众交通正探讨就汽车租赁业务与特斯拉展开合作--报载

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海5月9日 -据中国证券报周五报导，上海大众交通(集团）股份有限公司(600611.SS)(900903.SS)董事长杨国平昨表示，公司目前确实在探讨与美国电动车生产商特斯拉(TSLA.O)在租赁业务方面的合作。
据他介绍，大众交通正与特斯拉探讨适应中国租赁客户需求的租赁办法，为与特斯拉合作积极做准备。大众交通汽车租赁客户多为中高端客户，对车型有较高要求，目前公司正在进行客户端调查，把客户需求反馈至特斯拉厂家。
电动汽车租赁业务的关键在于充电桩问题。杨国平表示，特斯拉拟在北京、上海、广州等大城市进行大规模投资建设，与中国政府共同建设电动车充电桩。
上月底，特斯拉向中国北京和上海的客户交付首批15辆新车，其中上海的一家大型租车企业--一嗨租车成为特斯拉在中国的首位企业客户，获得两辆特斯拉Model S。（完）
(发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。