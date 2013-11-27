上海191家企业率先试点碳排放交易

路透北京11月27日 -人民日报周二报导称，上海市191家企业将率先试点碳排放交易，今后上海企业碳排放单位可通过上海环境能源交易所购入或售出其相对实际排放不足或多余的配额，碳排放交易将促进企业选择低成本减排路径。

报导指出，上海市以市政府令的形式出台碳排放管理办法，将年度碳排放量达到一定规模的企业纳入配额管理范围，并设定了试点期间企业各年度碳排放配额总量控制要求。企业每年按照实际排放量进行清缴，配额不足或有结余的可以交易或在后续年度使用。

专家指出，上海制定出台的各项碳排放核算和管理方法，在罚则上明确没有预留调整空间。上海还将企业每年编制的本企业碳排放报告交由第三方机构核查。政府希望通过碳交易能将节能减排的压力传导到企业，促进企业选择低成本减排路径，实现不同行业、不同企业之间的利益调整和结构优化。

“能源，‘算着用’总比‘不算着用’好得多。碳交易，就是用碳基来计算能源的使用。”上海环境能源交易所总裁林健说。

目前，中国在7个省市启动了碳排放权交易试点。专家认为，今后将对碳交易中发现的问题不断作出调整，并为全国开展碳排放交易积累经验。路透调查显示，中国碳排放许可价格在交易初期将不到5美元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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