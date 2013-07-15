上海违反碳排放交易新规的企业将被课以罚款

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京7月15日 - 根据新公布的《上海市碳排放交易管理办法(草案)》，上海企业如不能按照草案规定履行每吨二氧化碳排放配额的清缴义务，将被处以最高10万元人民币(1.6万美元)的罚款，且必须进入公开市场购买配额。
上海计划在年底启动碳排放市场，对本市各行各业200家企业的二氧化碳排放量进行限制，这些企业中包括宝钢等耗能大户、中石油等能源企业以及东方航空。
该管理办法草案是上海市首次出台相关法规来保证碳排放制度的实施。
“目前亟需对碳排放交易...的各项基本制度做出明确规定。(这项管理办法)将为试点工作的开展提供有力的法律支撑和保障。”草案的起草说明中这样说道。(完)
(编译 郑茵; 审校 隋芬)
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。