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气候环境 | 2013年 7月 15日 星期一 19:12 BJT

上海违反碳排放交易新规的企业将被课以罚款

路透北京7月15日 - 根据新公布的《上海市碳排放交易管理办法(草案)》，上海企业如不能按照草案规定履行每吨二氧化碳排放配额的清缴义务，将被处以最高10万元人民币(1.6万美元)的罚款，且必须进入公开市场购买配额。

上海计划在年底启动碳排放市场，对本市各行各业200家企业的二氧化碳排放量进行限制，这些企业中包括宝钢等耗能大户、中石油等能源企业以及东方航空。

该管理办法草案是上海市首次出台相关法规来保证碳排放制度的实施。

“目前亟需对碳排放交易...的各项基本制度做出明确规定。(这项管理办法)将为试点工作的开展提供有力的法律支撑和保障。”草案的起草说明中这样说道。(完)

(编译 郑茵; 审校 隋芬)

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