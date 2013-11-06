上海近期将开展碳排放交易

路透上海11月6日 -上海发展和改革委员会称，上海近期将开展碳排放挂牌交易。而国内媒体周三引述国家发改委副主任解振华称，北京、上海、广东的碳市场有望在今年底启动实际交易，以降低总体减排成本，实现减排目的。

上海发改委网站刊登通知，根据碳排放交易试点工作进度安排，上海市将于近期正式开展碳排放挂牌交易。上海环境能源交易所已于上月发出交易和资金帐户开户通知，上海发改委将于近期开展碳排放配额登记帐户的申请办理工作。

据中国证券报周三报导，解振华表示，各国要根据国情选择使用碳税、碳交易、对碳排放收费等减排机制。中国正在进行碳市场试点，目前唯一启动实际交易的是深圳碳排放权交易市场。虽然整体交易量不是很大，约为12万吨，但在短期内增长很快，主要是因为吸取了欧盟的教训，减排力度较大。

6月18日上线至今，深圳碳市场碳价已由开始的每吨近30元人民币稳定在每吨80元左右。

2011年10月，国家发改委提出将在上海、北京、天津、重庆、湖北、广东和深圳开展碳交易试点工作，鼓励条件具备的地区先行先试碳排放权交易。试点要求对企业进行强制减排，依据历史排放量和行业基准线对企业设定确立排放配额，企业的实际排放低于配额，可以将多出的配额进行交易。

报导指出，对于配额分配，目前深圳采取从免费分配向拍卖额度过渡的方式，广东的最新草案则要求企业有偿购买。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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