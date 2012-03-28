上海银监局设定保障房贷款增量目标

路透上海3月28日电---上海市银监局近日召集本地26家主要中资商业银行开会,决定对上海市保障房等继续进行信贷支持,其中之一就是今年要继续实现名单制项下保障房贷款增量不低於全部住房开发贷款增量60%的目标.

上海银监局新闻稿指出,保障房贷款利率不超过同期贷款基准利率,鼓励有条件的银行可以对利率适当下浮,银行除银团贷款费用外不得对保障房建设贷款收取额外费用,10亿元人民币以上的项目贷款原则上应开展银团贷款合作.同时,要支持共有产权保障房个人商业性贷款合理需求.