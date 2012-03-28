上海银监局设定保障房贷款增量目标

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透上海3月28日电---上海市银监局近日召集本地26家主要中资商业银行开会,决定对上海市保障房等继续进行信贷支持,其中之一就是今年要继续实现名单制项下保障房贷款增量不低於全部住房开发贷款增量60%的目标.
上海银监局新闻稿指出,保障房贷款利率不超过同期贷款基准利率,鼓励有条件的银行可以对利率适当下浮,银行除银团贷款费用外不得对保障房建设贷款收取额外费用,10亿元人民币以上的项目贷款原则上应开展银团贷款合作.同时,要支持共有产权保障房个人商业性贷款合理需求.
去年上海市建立保障房建设项目"名单式"管理机制,保障房贷款增量占当年全部住房开发贷款增量的比重达到71%,名单制项下保障房贷款余额为472.7亿元,增幅达206%.
大力推进保障房建设,已成为中国政府进行房地产宏观调控的一项重要举措.今年政府工作报告要求今年保障房基本建成500万套,新开工700万套以上.不过保障房建设需要大量资金,银行信贷是目前主要的融资渠道.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
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