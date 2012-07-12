沪综指受资源股带动放量小幅收升

中国拟修改企业所得税法 允许公益捐赠超额部分结转扣除--报载
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
路透北京7月12日电---中国股市沪综指周四先抑後扬,放量小幅收升,受煤炭、有色等资源类股冲高提振.不过,分析人士认为,虽然大盘呈现企稳迹象,但短线料继续窄幅震荡,後市若要持续上行,则取决於宏观经济面能否优於市场预期.
沪综指.SSEC收报2,185.491点,涨10.108点,或0.46%.今日上海A股成交额790亿元人民币,较上日放大近五成,并创出逾一个月来新高,此前高位为6月4日的867亿.
华西证券分析师曹雪峰表示,今日大盘有一些反弹要求,此前有媒体报导称房地产信托可能会重新启动,令市场预期政府或将为刺激经济放松相关调控.
"如果大盘要继续上行,则取决於宏观经济是否好於市场预期,以及会否有进一步放松措施出台,包括存贷比调整及信贷单月量在6,500亿元以上的规模等等,"他并预计,短期市场将在2,200点上下波动,此前年内低点2,132点附近有较强的心理支持,而向上2,300点则为压力位.
中国将於明日公布今年二季度国内生产总值(GDP)等上半年宏观经济数据,不过,曹雪峰预计数据影响有限,因前几个交易日中市场已对数据有所反应.
今日煤炭和有色等资源股领涨,其中山煤国际(600546.SS)收报涨停价位23.01元人民币.
沪深300指数7月合约尾盘报2,449.2点,涨0.94%,成交量为515,229手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
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