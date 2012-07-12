沪综指受资源股带动放量小幅收升

沪综指.SSEC收报2,185.491点,涨10.108点,或0.46%.今日上海A股成交额790亿元人民币,较上日放大近五成,并创出逾一个月来新高,此前高位为6月4日的867亿.

"如果大盘要继续上行,则取决於宏观经济是否好於市场预期,以及会否有进一步放松措施出台,包括存贷比调整及信贷单月量在6,500亿元以上的规模等等,"他并预计,短期市场将在2,200点上下波动,此前年内低点2,132点附近有较强的心理支持,而向上2,300点则为压力位.