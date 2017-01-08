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中国财经 | 2017年 1月 8日 星期日 17:26 BJT

上海下令商业办公项目暂停销售 整顿公寓式办公楼

路透上海1月8日 - 上海市当局自1月6日起暂停商业办公项目销售，这是对楼市违规行为的最新整顿行动。

上海市住房和城乡建设管理委员会(住建委)周末网上发布声明称，近期关于商业办公项目“违规销售、擅自改建的投诉大量增加。”

“自1月6日起，市住建委会同相关部门对商业办公项目进行集中清理核查，在此期间暂停此类项目的网上签约，”声明称。

住建委指出，经调查发现，上海部分商业办公项目存在“较为严重的擅自改变房屋单元空间分割、私自接通燃气管道等改变房屋使用性质情况。”

声明称，一些项目还在销售中进行虚假宣传，严重误导购房人。

12月底时有媒体报导，上海市暂停了公寓式办公楼的规划管理及各事项的审批。(完)

(编译 蔡美珍；审校 白云)

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