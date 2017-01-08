上海下令商业办公项目暂停销售 整顿公寓式办公楼

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海1月8日 - 上海市当局自1月6日起暂停商业办公项目销售，这是对楼市违规行为的最新整顿行动。
上海市住房和城乡建设管理委员会(住建委)周末网上发布声明称，近期关于商业办公项目“违规销售、擅自改建的投诉大量增加。”
“自1月6日起，市住建委会同相关部门对商业办公项目进行集中清理核查，在此期间暂停此类项目的网上签约，”声明称。
住建委指出，经调查发现，上海部分商业办公项目存在“较为严重的擅自改变房屋单元空间分割、私自接通燃气管道等改变房屋使用性质情况。”
声明称，一些项目还在销售中进行虚假宣传，严重误导购房人。
12月底时有媒体报导，上海市暂停了公寓式办公楼的规划管理及各事项的审批。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。