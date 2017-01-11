去年上海大宗物业交易额逾950亿 今年料仍供不应求--高力

路透上海1月11日 - 国际物业咨询公司--高力国际近日发布报告称，去年上海大宗物业的交易十分火热，至少有56笔交易，成交面积超过240万平方米，成交总额超过950亿元人民币；预计今年物业投资市场仍显供不应求趋势。

报告指出，无论是投资人还是自用买家，办公物业是上海房地产市场上最受追捧的交易物业类型，零售物业居其次。以成交面积占比来看，办公楼和零售分别占52%和27%。

高力国际华东及西南区资本市场及投资服务执行董事汪蓓称，近几年办公物业的资产表现一直较平稳。受人民币汇率和市场资金宽松的双重影响，购买上海的办公物业既能满足对于资金保值的需求，还有升值的潜力。

投资者仍是大宗物业交易市场的主力买家，去年上海56宗交易中，有32个交易为投资用途，而且八成买家来自国内。汪蓓解释称，目前中国外汇管制政策收紧，资金留在国内，从规避通胀风险以及期待获取收益的角度来看，上海作为拥有高度市场透明度的一线城市，是国内最佳的投资目的地之一。

她预计，2017年上海的大宗物业交易市场会呈现供不应求的态势。上海相对于其它一线城市，可供交易的物业数量虽然较多，但同时需求量也大，希望在上海置业的人群越来越多且类别多样化，供应对于需求来说仍然有限，办公物业毫无疑问还将会是大宗物业交易市场最为活跃的类型。

“当然，投资需求的外溢也会使得若干经济发展动力健康、政府招商引资力度大、人才吸引力强的1.5线城市重新得到投资人的关注。”她说，例如长三角地区的杭州、苏州、南京；华西区的成都、西安及重庆；华北的天津；华中的武汉等。（完）