去年上海大宗物业交易额逾950亿 今年料仍供不应求--高力

中国继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资 将有序扩大开放--商务部
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透上海1月11日 - 国际物业咨询公司--高力国际近日发布报告称，去年上海大宗物业的交易十分火热，至少有56笔交易，成交面积超过240万平方米，成交总额超过950亿元人民币；预计今年物业投资市场仍显供不应求趋势。
报告指出，无论是投资人还是自用买家，办公物业是上海房地产市场上最受追捧的交易物业类型，零售物业居其次。以成交面积占比来看，办公楼和零售分别占52%和27%。
高力国际华东及西南区资本市场及投资服务执行董事汪蓓称，近几年办公物业的资产表现一直较平稳。受人民币汇率和市场资金宽松的双重影响，购买上海的办公物业既能满足对于资金保值的需求，还有升值的潜力。
投资者仍是大宗物业交易市场的主力买家，去年上海56宗交易中，有32个交易为投资用途，而且八成买家来自国内。汪蓓解释称，目前中国外汇管制政策收紧，资金留在国内，从规避通胀风险以及期待获取收益的角度来看，上海作为拥有高度市场透明度的一线城市，是国内最佳的投资目的地之一。
她预计，2017年上海的大宗物业交易市场会呈现供不应求的态势。上海相对于其它一线城市，可供交易的物业数量虽然较多，但同时需求量也大，希望在上海置业的人群越来越多且类别多样化，供应对于需求来说仍然有限，办公物业毫无疑问还将会是大宗物业交易市场最为活跃的类型。
“当然，投资需求的外溢也会使得若干经济发展动力健康、政府招商引资力度大、人才吸引力强的1.5线城市重新得到投资人的关注。”她说，例如长三角地区的杭州、苏州、南京；华西区的成都、西安及重庆；华北的天津；华中的武汉等。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。