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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 10:32 BJT

重发-中国期市: 上海橡胶及螺纹钢期货大跌,追随海外市场跌势

(重发以调整文章格式)

路透新加坡2月21日 - 上海橡胶期货周四盘中下跌近5%,至12月以来最低,螺纹钢期货亦下跌逾2%,追随海外市场昨日跌势.

上海期货交易所橡胶主力9月合约 触及日低每吨24,725元人民币,为12月4日以来最低.

螺纹钢主力10月期约 低见每吨4,087元,为1月17日以来最低.

原油和黄金等大宗商品周三遭遇卖压,此前有传言称一支对冲基金被迫出脱持仓,且美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能放缓刺激计划.(完) (编译 丁琦; 审校 王兴亚)
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