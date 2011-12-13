沪综指下挫1.9%再创33个月收盘新低

沪深证交所周四两融余额增加38.3亿元 连五日上升
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周四收涨0.51%。沪深证交所融资融券余额当日增加38.3亿元人民币，连续第五日上升；两市两融余额为8,848.9亿元。
路透北京12月13日电---中国股市沪综指周二收挫1.9%,刷新近33个月收盘低位.受欧元区主权债信评级调降威胁打压,隔夜欧美股市联袂走软,亚洲股市今日亦难见起色.本就人气涣散的沪综指受此拖累连续第四日收低,料短线将维持震荡下行格局.
分析人士并指出,人民币兑美元汇率此前连续九个交易日触及交易区间下限,令外资出逃预期升温,具有领先指标性质的B股今天重挫,也对A股形成冲击.
沪综指.SSEC收报2,248.590点,跌42.955点,或1.87%,此前收盘低位为2009年3月18日的2,223.725点.今日上海A股成交额为514亿元人民币,较上日放大逾四成,但仍属相对低位.上海B股指数.SSEB收盘重挫3.44%.
国元证券分析师陈琦称,"宏观微观看都不太乐观,昨天(沪综指)又破了2,300这个多头很看重的点位,...外部环境不好,中国也难独善其身,预计(股市)短期大趋势还是向下的."
她并认为,上周五政治局会议已经为目前正在召开的经济工作会议定调,寄望政策出现大松动的可能性不大,预期落空,致部分投资者选择离场.
美国股市周一大幅收跌,因对欧洲的担忧再度成为市场关注焦点,之前主要评级机构警告称,欧洲领导人在应对区内危机方面做得不够.市场全面走低.标普指数的10个分项指数全数收跌,多数跌幅超过1%.道琼工业指数收跌1.34%.
沪深300指数12月合约尾盘报2,438.8点,跌2.12%,成交量为191,373手.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周四收涨0.51%。沪深证交所融资融券余额当日增加38.3亿元人民币，连续第五日上升；两市两融余额为8,848.9亿元。
路透北京2月10日 - 两位消息人士周五透露，中国证监会日前下发通知，要求券商对并购重组财务顾问、公司债券、资产证券化和非上市公司推荐业务开展自查自纠和规整规范的专项活动。
路透上海2月10日 - 上海证券交易所衍生市场部周五发布报告称，2016年上证50ETF期权市场运行平稳，但亦有一些亟待完善之处；今年上交所将继续完善期权合约设计，便利投资者精确对冲，并推动增加新的股票期权交易标的，择机推出组合保证金、大宗撮合交易机制等创新制度安排。