沪综指小幅收升至逾两月新高

沪综指.SSEC收报2,349.589点,涨2.059点,或0.09%,再创去年12月2日2,360.664点以来最高收位.今日沪市A股成交额继续放大至894亿元人民币,上个交易日为807亿元.

华西证券分析师曹雪峰表示,"CPI超出市场预期,大家略有担忧宏调不一定会马上放松,……不过目前流动性环境与之前比有所改善,且市场人心思涨,故直接影响有限."

他并预计,短线股指料将仍在2,350点附近震荡,不过若近期能够突破这一点位,那麽未来则可能将加速上行.