沪综指小幅收升至逾两月新高

中国个税改革可逐步实施到位 适当增加家庭生计支出扣除项--官员
路透北京2月22日 - 中国财政部税政司有关负责人周三表示，鉴于中国人口多、地域范围广、社会配套措施和征管条件不健全等实际情况，个人所得税改革需要在做好顶层设计的基础上，逐步实施到位，适当增加有关家庭生计支出的附加扣除项目。
路透北京2月9日电---中国股市沪综指周四小幅收升至逾两月新高.今日公布1月CPI涨幅超出市场预期,令投资者预计政策放松或将延缓,并加剧大盘震荡.
不过,由於当前市场流动性环境已有所改善,消息对大盘整体影响有限,短线股指料续震荡摸高.
沪综指.SSEC收报2,349.589点,涨2.059点,或0.09%,再创去年12月2日2,360.664点以来最高收位.今日沪市A股成交额继续放大至894亿元人民币,上个交易日为807亿元.
华西证券分析师曹雪峰表示,"CPI超出市场预期,大家略有担忧宏调不一定会马上放松,……不过目前流动性环境与之前比有所改善,且市场人心思涨,故直接影响有限."
他并预计,短线股指料将仍在2,350点附近震荡,不过若近期能够突破这一点位,那麽未来则可能将加速上行.
稍早中国国家统计局公布,中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,高於路透调查中值的4.1%,并结束此前连续五个月下降的趋势.
国家信息中心周四发布报告预计,今年一季度中国宏观经济仍将呈现平稳回落态势,当季GDP(国内生产总值)料同比增长8.5%左右;并建议宏观经济政策针对经济领域存在突出问题,适时适度进行预调微调.
沪深300指数2月合约尾盘报2,531.6点,跌0.34%,成交量为368,233手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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路透北京2月22日 - 中国财政部税政司有关负责人周三表示，鉴于中国人口多、地域范围广、社会配套措施和征管条件不健全等实际情况，个人所得税改革需要在做好顶层设计的基础上，逐步实施到位，适当增加有关家庭生计支出的附加扣除项目。
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