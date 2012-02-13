路透北京2月13日电---中国股市沪综指周一近收平,1月信贷逊预期,政府表态坚持房地产调控以及大盘新股启动发行等利空消息云集,打压市场人气,地产股领跌大盘.分析人士预计,沪综指短线出现调整的可能性较大.

沪综指.SSEC收报2,351.855点,跌0.126点,或0.01%;今日沪市A股成交额减至776亿元人民币,上个交易日为820亿元.

"房地产市场的从严调控、1月份信贷加速收缩等对於股市的负面效应会逐步显现."山西证券策略分析师杜亮表示.他并称,中国交通建设股份有限公司(1800.HK)本周A股发行在即亦令市场承压.

中国国务院总理温家宝周日表示,将继续促房价合理回归.同日,安徽芜湖市宣布,上周发布的有关芜湖市房地产微调政策将暂缓执行,而新政的配套细则仍在研究中.

上海地产类指数.SSEP今日收挫1.76%,首开股份(600376.SS)涨幅居沪市前列,收低3.35%,报9.51元.

杜亮认为,短期市场的活跃和中期经济增速下滑预期结合在一起,会导致市场出现大幅波动行情.预计2月中後期大盘以宽幅震荡为主,但短线或出现回调.

上周五公布的1月新增人民币贷款仅为7,381亿元,远低於预期.业内人士认为,此表明央行仍对信贷有所调控,以防止银行年初突击放贷,预示着央行在货币政策上维持审慎基调,未来政策放松步伐可能仍会稳中求进.

沪深300指数2月合约尾盘报2,533.8点,涨0.16%,成交量为356,347手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。