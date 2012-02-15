沪综指收创两个半月新高

美国加息对中国影响效应在递减 人民币国际化会继续--人行副行长
路透北京3月5日 - 中国央行副行长潘功胜周日表示，美国加息对中国的影响效应在递减；人民币国际化还会继续推进，这是既定改革。
路透北京2月15日电---中国股市沪综指周三收创两个半月新高,有色和资源板块领涨大盘.分析人士称,资金面改善预期推动大盘再度上攻,显示中期上升趋势仍在延续中,但短线股指仍可能出现震荡盘整.
沪综指.SSEC收报2,366.702点,涨21.931点,上一高位为2011年12月1日的2,386.860.今日沪市A股成交金额从上日的662亿元人民币增至874亿元.
中邮证券策略分析师程毅敏表示,近期传出的有关开户数回升,证监会官员呼吁理财资金入市等消息,都说明市场流动性在逐步改善.
资料显示,上周沪深两市新增开户数15.80万户,大增27.0%.媒体报导称,证监会近期在引导长期资金入市频繁表态,近日中国证监会主席助理吴利军表示,要加强更多类型的机构投资者与商业银行等金融机构的合作,引导银行理财计划更多面向二级市场进行长期投资和价值投资.
程毅敏并称,从技术上看,沪指目前已到运行至楔形顶端,若向上突破,急速上升的幅度不会太显着,向下回跌也不会太深,短线看来,大盘仍处震荡格局.
有色和资源板块今日整体表现突出,资源类指数.SSE180NR涨1.23%;江西铜业(600362.SS)收升1.59%至26.78元.
沪深300指数2月合约尾盘报2,542.8点,涨0.91%,成交量为104,567手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月5日 - 中国央行副行长潘功胜周日表示，美国加息对中国的影响效应在递减；人民币国际化还会继续推进，这是既定改革。
路透上海3月5日 - 中国央行副行长易纲周六表示，今年中国CPI（居民消费价格指数）涨幅可能比较接近2%-3%的黄金区间；人民币汇率波动总体平稳，中国是一个负责任的大国，不会以贬值来促进出口，也绝不会打货币战。
路透上海3月5日 - 中国何时全面开征房地产税一直是市场关注的焦点。中国十二届全国人大五次会议发言人傅莹周六表示，全国人大今年没有把房地产税草案提请常委会审议的安排。