沪综指微升 券商股领涨大盘

中国1月银行结售汇逆差192亿美元 环比大降近六成
路透北京2月17日 - 中国国家外汇管理局周五公布，1月银行结售汇逆差192亿美元，较上月的463亿美元逆差收窄58.53%, 同比收窄65%，并为连续第19个月出现逆差。
路透北京5月3日电---中国股市沪综指周四微幅收升,再创逾一个半月收盘新高.证券交易费用调降消息持续发酵利好券商股,并带动大盘高位震荡後终场持稳.分析人士表示,若即将公布的信贷数据能有持续改善,股指有望继续上行并突破前期高点.
沪综指.SSEC收报2,440.080点,涨1.644点,或0.07%,此前高点为3月13日的2,455.795点;今日上海A股成交额缩至1,020亿元人民币,上交易日为近1,236亿元.
东北证券策略分析师沈正阳认为,上日股市录得相对可观的涨幅,且2,450点附近也存在一定阻力,故今日走势显震荡,而目前政策方面虽有相对积极的动向,但宏观基本面改善还需时间.
"若四五月货币信贷数据相对好些,或者有持续的改善,在政策推进下,投资者将保持信心,...股市有望缓慢地震荡攀升."他称.
两市券商股则继续反映沪深两市下调交易费用的利好.其中国金证券(600109.SS)收高8.44%,报15.06元.
沪深300指数5月合约尾盘报2,694.0点,涨0.16%,成交量为192,956手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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路透北京2月17日 - 中国股市沪综指周五收跌，脱离逾两个月盘中新高。分析师指出，今日大盘冲高回落，中小盘股表现略好于大盘股，前期强势的钢铁、有色、煤炭、基建等板块跌幅居前；料后市调整幅度有限，大盘将以时间换空间，在3,200点附近形成新的整理平台。
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。