沪综指微升 券商股领涨大盘

路透北京5月3日电---中国股市沪综指周四微幅收升,再创逾一个半月收盘新高.证券交易费用调降消息持续发酵利好券商股,并带动大盘高位震荡後终场持稳.分析人士表示,若即将公布的信贷数据能有持续改善,股指有望继续上行并突破前期高点.

沪综指.SSEC收报2,440.080点,涨1.644点,或0.07%,此前高点为3月13日的2,455.795点;今日上海A股成交额缩至1,020亿元人民币,上交易日为近1,236亿元.

东北证券策略分析师沈正阳认为,上日股市录得相对可观的涨幅,且2,450点附近也存在一定阻力,故今日走势显震荡,而目前政策方面虽有相对积极的动向,但宏观基本面改善还需时间.

"若四五月货币信贷数据相对好些,或者有持续的改善,在政策推进下,投资者将保持信心,...股市有望缓慢地震荡攀升."他称.

两市券商股则继续反映沪深两市下调交易费用的利好.其中国金证券(600109.SS)收高8.44%,报15.06元.

沪深300指数5月合约尾盘报2,694.0点,涨0.16%,成交量为192,956手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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