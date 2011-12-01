沪综指开盘大涨2.5%

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京12月1日电---中国股市沪综指周四开盘大涨2.5%,因中国央行周三晚间宣布下调存款准备金率,且全球六大央行再度联手注入流动性刺激欧美股市大幅收高.
沪综指.SSEC开盘报2,392.485点,上涨59.071点,或2.53%,上日意外大跌,创下近四个月最大单日跌幅.
中国工商银行(601398.SS)开盘升1.43%.
中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.
美国和欧洲股市周三劲扬,标准普尔500指数录得8月来最大单日百分比涨幅,因主要央行此前同意降低受困的欧系银行美元贷款成本,来防止欧债危机演变成全面信贷危机.(完)
--发稿 李然/宿泱韫; 审校 曾祥进
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透2月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:11时，1港元=0.88409人民币)