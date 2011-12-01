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中国财经 | 2011年 12月 1日 星期四 09:30 BJT

沪综指开盘大涨2.5%

路透北京12月1日电---中国股市沪综指周四开盘大涨2.5%,因中国央行周三晚间宣布下调存款准备金率,且全球六大央行再度联手注入流动性刺激欧美股市大幅收高.

沪综指.SSEC开盘报2,392.485点,上涨59.071点,或2.53%,上日意外大跌,创下近四个月最大单日跌幅.

中国工商银行(601398.SS)开盘升1.43%.

中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.

美国和欧洲股市周三劲扬,标准普尔500指数录得8月来最大单日百分比涨幅,因主要央行此前同意降低受困的欧系银行美元贷款成本,来防止欧债危机演变成全面信贷危机.(完)

--发稿 李然/宿泱韫; 审校 曾祥进

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