路透北京12月22日电---中国股市沪综指周四出现大幅震荡走势,早盘一度触及逾33个月来新低後,引发部分抄底买盘介入,令股指盘中逐波回升,最终缩减跌幅并小幅收低.

分析人士指出,由於目前大盘仍处於下跌通道,市场对上市公司业绩情况担忧情绪仍重,预计短线多空双方仍将展开激烈争夺,且不排除未来将失守2,100点.

沪综指.SSEC收报2,186.297点,跌4.852点,或0.22%,盘中曾触及2,149.423点日低,此前低点为2009年3月16日的2,108.61点.

第一创业证券分析师郭树华认为,早盘创下新低是因央行表态令市场的政策放松预期落空,而午盘跌幅收窄则是受部分抄底买盘带动,令中小盘止跌企稳.不过,预计未来市场震荡可能性仍大.

中国央行行长周小川表示,2012年继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性,要保持社会融资总规模合理增长,加大对社会经济重点领域和薄弱环节的支持力度.

山西证券分析师杜亮亦指出,由於出口快速下滑及房地产调控持续等负面效应正向其他行业扩散,市场担忧周期性行业的利润增长水平或出现明显下滑.

"2,100点可能将承受不住,要下探至2,000点才可能会有较强支撑."他称.

本周稍早,上海、青岛纷纷宣布将继续执行住房限购政策,成为继海口、广州、深圳等地後,又一批宣布将继续执行限购政策的城市.

沪深300指数2012年1月合约尾盘报2,356.8点,跌0.03%,成交量为402,214手.(完)