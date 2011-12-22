百度裁撤遭受口诛笔伐的医疗业务 并入人工智能和搜索
路透新加坡2月9日 - 中国搜索巨头百度周四在发给路透的声明中称，将关闭部分医疗业务，将健康板块并入人工智能和搜索团队。
路透北京12月22日电---中国股市沪综指周四出现大幅震荡走势,早盘一度触及逾33个月来新低後,引发部分抄底买盘介入,令股指盘中逐波回升,最终缩减跌幅并小幅收低.
分析人士指出,由於目前大盘仍处於下跌通道,市场对上市公司业绩情况担忧情绪仍重,预计短线多空双方仍将展开激烈争夺,且不排除未来将失守2,100点.
沪综指.SSEC收报2,186.297点,跌4.852点,或0.22%,盘中曾触及2,149.423点日低,此前低点为2009年3月16日的2,108.61点.
第一创业证券分析师郭树华认为,早盘创下新低是因央行表态令市场的政策放松预期落空,而午盘跌幅收窄则是受部分抄底买盘带动,令中小盘止跌企稳.不过,预计未来市场震荡可能性仍大.
中国央行行长周小川表示,2012年继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性,要保持社会融资总规模合理增长,加大对社会经济重点领域和薄弱环节的支持力度.
山西证券分析师杜亮亦指出,由於出口快速下滑及房地产调控持续等负面效应正向其他行业扩散,市场担忧周期性行业的利润增长水平或出现明显下滑.
"2,100点可能将承受不住,要下探至2,000点才可能会有较强支撑."他称.
本周稍早,上海、青岛纷纷宣布将继续执行住房限购政策,成为继海口、广州、深圳等地後,又一批宣布将继续执行限购政策的城市.
沪深300指数2012年1月合约尾盘报2,356.8点,跌0.03%,成交量为402,214手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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