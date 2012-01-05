沪综指收跌1%至近34个月新低

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京1月5日电---中国股市沪综指周四收跌1%至近34个月新低,受创业板再融资制度建设加速消息,深市小盘股全面暴跌,亦拖累沪指走低,沪市金融板块的上涨亦难粉饰大盘颓势.分析人士称,随着高估值的中小盘股"挤泡沫"持续,短线股指料向下考验2,100点支撑.
沪综指.SSEC收报2,148.452点,跌20.938点或0.97%,此前收盘低位为2009年3月13日的2,128.848点.深市创业板指数大跌5.69%.
浙商证券策略师王伟俊称,今天有报导称创业板小额快速再融资制度得到证监会支持的消息,与早先创业板退市制度等一样,都会加速高估值的回归.
第一财经日报周四报导称,深圳证券交易所推动的创业板小额快速再融资制度已得到证监会的支持,後者将允许深交所在创业板再融资方面承担一部分前期预审工作.而这一举措或为将来真正意义的市场化发行埋下伏笔.
而部分银行开始公布2011年业绩快报,利润增长喜人,令今日金融类股大涨,上证180金融指数.SSE180FI收高1.05%.
浦发银行(600000.SS)收高2.85%,此前其业绩快报称,2011年实现归属於上市公司股东净利润272.36亿元人民币,同比增长42.02%.
沪深300指数2012年1月合约尾盘报2,292.0点,跌0.93%,成交量为313,766手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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