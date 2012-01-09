沪综指收扬2.9%创近三个月最大单日涨幅

路透北京1月9日电---中国股市沪综指周一放量收扬2.9%,并创近三个月来最大单日涨幅,受温家宝总理提振股市信心的言论激励,及12月份新增贷款及广义货币(M2)同比增速均超出预期,致信贷持续放松预期升温.

分析人士认为,在市场憧憬利好政策出台及流动性预期向好的情况下,短线股指反弹之後将围绕2,200点震荡筑底,但未来走势则仍取决於量能变化.

沪综指.SSEC收报2,225.890点,涨62.495点或2.89%,此前最大单日涨幅为2011年10月12日的3.04%.今日沪市A股成交额大幅放大至619亿元人民币,上周五为393亿元.

南京证券分析师温丽君称,目前大盘自身已已无太大下跌空间,刚好借此契机(总理讲话)展开超跌反弹.但"上行有压制,每上行一步压力都很大,只能边走边看,...主要看市场量能变化情况,如果打得快,反弹时间则不会很长."

中国总理温家宝在周末结束的全国金融工作会议上指出,要深化新股发行制度市场化改革,抓紧完善发行、退市和分红制度,加强股市监管,促进一级市场和二级市场协调健康发展,提振股市信心.

华西证券首席策略分析师曹雪峰亦表示,目前市场筑底特征明显,尽管2,200点有一定压力,但随着市场围绕该点位继续震荡,若持续几个交易成交继续放大,则行情还有进一步展开的可能,一季度沪综指上看2,500点左右.

沪深300指数2012年1月合约尾盘报2,372.8点,涨3.42%,成交量为379,035手.(完)