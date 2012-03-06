沪综指收跌1.4% 大盘短期难突破

中国有能力和手段来稳定楼市 一季度房价料持稳--住建部长
陈政高表示，尽管2017年房地产市场面临许多矛盾和问题，面临许多不确定的因素，但有利条件更多，“我们有能力、有办法来保持房地产市场平稳健康的发展。”
路透上海3月6日电---中国股市沪综指周二收市下跌1.4%,并创下一个月来最大单日跌幅.分析师指出,上档2,500点压力重重,大盘短期突破难度很大,且近期大盘连续上涨後,不少投资者获利已丰,因此今日在金融及周期股上的抛压较明显,大盘短期调整之势趋於明显.
沪综指.SSEC收报2,410.445点,跌34.557点,或1.41%;今日沪市A股成交金额为1,004亿元人民币,上日为1,073.8亿元.
"短期波动更多由市场情绪所主导,被一些人视做利多的'两会'也召开了,大盘也涨了300多点,一些人松口气,了结一下获利,很正常的."华西证券首席分析师曹雪峰称.
他预计,大盘的短期支撑位在2,350点附近,该位置是大盘自2,132点上涨以来的黄金分割位,技术上有一定支撑力度.
兴业银行(601166.SS)收报13.88元,跌0.43元,或3%.该公司周二公告称,拟向中国人保资产管理公司等定向增发A股筹资至多263.8亿元,全部用於补充核心资本.
沪深300指数3月合约尾盘报2,632.2点,跌1.45%,成交量为305,373手.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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