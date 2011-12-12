沪综指收跌1%至近33个月新低

中国商务部称支持真实合规的对外投资 突出实体经济和新兴产业导向
路透北京2月9日 - 中国商务部新闻发言人孙继文周四称，2017年将进一步优化对外投资方向，突出实体经济和新兴产业导向，支持国内有能力、有条件的企业，开展真实合规的对外投资活动；并预计今年中国对外直接投资将呈现稳中趋缓，缓中向好的态势。
路透北京12月12日电---中国股市沪综指周一缩量收跌至近33个月新低.此前数据显示,11月进出口增速双双回落,推升投资者对经济放缓忧虑,而明年将保持稳健货币政策的基调亦令市场失望,大盘呈现连续弱势下行.
沪综指.SSEC收报2291.545点,跌23.725点,或1.02%,此前收盘低位为2009年3月20日的2,281.087点.沪市地产类指数.SSEP重挫2.36%.今日A股成交额减至364亿元,创2008年12月31日来最低,当时为334亿元.
华融证券策略分析师范贵龙称,中央政治局会议的表态没有超出预期,这也让中央经济工作会议更受关注,今天市场交投低迷,"虽然政策基调不变,但是对细节的描述可能会有不同,市场对此存在希望.我们认为,明年的政策环境会比今年好一些."
他认为,目前市场最大的影响因素就是经济下滑,担心未来数月经济加速下滑,以及导致上市公司业绩加速下行.预计後市大盘仍将震荡下行.
新华社周五援引中共中央政治局称,2012年中国将保持稳健的货币政策,实施积极的财政政策,宏观政策要具针对性、灵活性和前瞻性.确保明年经济平稳较快增长,管理通胀预期,坚持房地产调控政策促进房价回归合理水平.备受关注的中央经济工作会议於本周一起召开.
房地产板块则再遭集中抛压,万科A(000002.SZ)收报7.30元人民币,跌3.18%.
数据显示,中国11月出口同比增长13.8%,路透调查中值为10.9%;同期,进口同比增长22.1%,路透调查中值为19.0%;贸易差额为顺差145.2亿美元,路透调查中值为顺差143.0亿美元.
沪深300指数12月合约尾盘报2,491.6点,跌0.8%,成交量为164,643手.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
路透北京2月9日 - 中国商务部新闻发言人孙继文周四称，2017年将进一步优化对外投资方向，突出实体经济和新兴产业导向，支持国内有能力、有条件的企业，开展真实合规的对外投资活动；并预计今年中国对外直接投资将呈现稳中趋缓，缓中向好的态势。
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