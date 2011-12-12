沪综指收跌1%至近33个月新低

路透北京12月12日电---中国股市沪综指周一缩量收跌至近33个月新低.此前数据显示,11月进出口增速双双回落,推升投资者对经济放缓忧虑,而明年将保持稳健货币政策的基调亦令市场失望,大盘呈现连续弱势下行.

沪综指.SSEC收报2291.545点,跌23.725点,或1.02%,此前收盘低位为2009年3月20日的2,281.087点.沪市地产类指数.SSEP重挫2.36%.今日A股成交额减至364亿元,创2008年12月31日来最低,当时为334亿元.

华融证券策略分析师范贵龙称,中央政治局会议的表态没有超出预期,这也让中央经济工作会议更受关注,今天市场交投低迷,"虽然政策基调不变,但是对细节的描述可能会有不同,市场对此存在希望.我们认为,明年的政策环境会比今年好一些."

他认为,目前市场最大的影响因素就是经济下滑,担心未来数月经济加速下滑,以及导致上市公司业绩加速下行.预计後市大盘仍将震荡下行.

新华社周五援引中共中央政治局称,2012年中国将保持稳健的货币政策,实施积极的财政政策,宏观政策要具针对性、灵活性和前瞻性.确保明年经济平稳较快增长,管理通胀预期,坚持房地产调控政策促进房价回归合理水平.备受关注的中央经济工作会议於本周一起召开.

房地产板块则再遭集中抛压,万科A(000002.SZ)收报7.30元人民币,跌3.18%.

数据显示,中国11月出口同比增长13.8%,路透调查中值为10.9%;同期,进口同比增长22.1%,路透调查中值为19.0%;贸易差额为顺差145.2亿美元,路透调查中值为顺差143.0亿美元.

沪深300指数12月合约尾盘报2,491.6点,跌0.8%,成交量为164,643手.(完)