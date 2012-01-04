沪综指新年首日收低1.4%

路透北京1月4日电---中国股市沪综指周三高开低走收跌1.4%.此前温家宝总理称首季度经济形势比较困难的言论令市场承压,港股和外盘市场上涨亦未形成明显提振.在无增量资金入场的情况下大盘继续维持弱势.

分析人士称,此前公布的12月中国PMI数据虽超过市场预期,但难以确定经济调整到位,经济增长预期或仍会继续恶化,而在无实质利好的情况下股指可能会持续向下调整.

沪综指.SSEC收报2,169.39点,跌30.027点或1.37%,今日A股成交额较上日的426亿元人民币小幅萎缩至405亿元.

山西证券分析师杜亮认为,12月PMI的环比改善更多的受节日因素影响,後期仍存在再度下滑的可能.1月份主要经济数据预计仍然不乐观,可能继续下滑并再度恶化市场的悲观预期.

"我们认为短期市场走势以调整为主,在2,200点附近出现像样反弹的机率很小.预计下一个调整中枢下降至2,000-2,050点."他预测称.

刊登在中国政府网的新闻稿援引温家宝在湖南进行经济调研时称,经济增速将面临下行压力.从全国来说,一季度可能比较困难.

中国宏观经济先行指标--12月官方制造业采购经理人指数(PMI)重返50%的荣枯分水岭上方,受元旦和春节即将来临节日效应提前释放带动,数据远高於市场预期,显示中国经济增速回落的态势有所改变,但增长动能仍相对较弱.

沪深300指数2012年1月合约尾盘报2,310.0点,跌1.83%,成交量为216,944手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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