沪铜下滑5%至跌停 信贷忧虑加剧

路透悉尼3月12日 -上海期铜周三下挫5%至跌停板，伦铜触及44个月低点，因外界越加担心中国将出现信贷相关违约，不再把铜当作融资交易抵押品，从而引起进一步抛售。

上海期交所主力6月期铜挫跌5%至每吨43,740元人民币，为2009年7月来最低。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜曾一度下滑至6,411美元，为2010年7月来最低。0137GMT，铜价略回升0.1%至6,484美元。上日期铜下挫2.6%。

LME期铜从上周四至今跌幅约达8%。

中国首支国内债券违约动摇了铜市的基础，投资者担心锁定了大量铜的融资交易可能解除。

上周中国上海超日太阳能科技股份有限公司债务违约，暗示投资者将重新评估信用风险。此前一般认为，即使是中国市场上的高收益债券也暗含政府担保。

中国保定天威保变电气股份有限公司(600550.SS)周二宣布连续第二年录得净亏损，导致公司在上海证交所上市的股票及债券暂停交易，引发其可能也出现违约的担忧。

参与内部政策讨论的消息人士称，如果经济成长进一步放缓，中国央行将采取2012年以来最强有力的行动，通过调降银行存款准备金比率来放松货币政策。(完)

(编译 孙茉莉/李婷仪 审校 李春喜/龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。