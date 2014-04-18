沪铜收跌 现货升水跳升至年内高点

路透新加坡4月18日 - 上海期铜周五下跌，之前创下两周半最大涨幅。不过现货升水涨至今年最高，表明中国需求在增长。

上海期交所主力7月期铜收跌0.5%至每吨46,360元人民币，周四上涨逾1%。

自上个月中国一家公司发生债务违约，引发对于中国信贷问题的担忧之后，铜价一直承压。

此次违约动摇了金属市场的根基，推动LME期铜跌至三年半低点，因其令投资者担心，此前已经锁定大量铜的融资交易可能有剧烈变化。

不过实货市场自4月以来显露一些强势。铜市在始于4月的第二季表现通常较好。

CRU Group分析师李春兰表示，铜价升水已经达到很高水平，说明市场供应紧张，并称升水近期可能维持在这一水平，除非保税区仓库的库存向国内市场释放。

LME将在周五和下周一因假日休市。(完)

(编译 王洋/朱晓军；审校 石冠兰/张涛)

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