沪铜收创近一个月高位

路透上海12月10日 -上海期铜周二小幅收涨，创出近一个月高位。近期公布的中国经济数据稳健，加之企业年底备货需求旺盛，部分抵消了对铜供应压力的担忧，期价短线料延续整理格局。

沪铜主力1402合约收报每吨51,100元，为11月13日以来最高收位。沪铜自上月中旬触及49,590元的三个月低位后持续反弹，现已基本扳回了11月初以来的一波跌势。

“铜现货目前走的很好，由于2014年春节比较早，国内年度生产计划和备货安排都提前了，现货只要跌一点，加工企业的需求就会上来。”安信期货金属分析师佟玲表示。

上海金属网统计显示，周二上海保税库铜溢价持于每吨195-210美元的较高水准。而来自现货市场的数据显示，国内1号电解铜现货每吨平均升水约70元人民币。

继外贸和物价数据之后，周二发布的其它宏观数据进一步证实，中国经济处于平稳运行区间，工业和投资年末虽有所放缓，但基本在市场预期之中，消费增速则有明显回升。

数据出炉后，沪铜短暂上冲后小幅回落，全天稳守于51,000元关口上方。

佟玲表示，目前国内外经济逐步回暖的趋势已得到认同，铜市投资者的关注焦点正从宏观面逐渐转移至本身的供需面上。尽管全球铜供应渐趋宽松，但眼下来自国内电缆和铜管等行业需求持续稳健，短线料支撑住价格。

两名冶炼厂消息人士周一表示，中国大型铜冶炼商和澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)已同意，将明年上半年的有期铜精矿加工精炼费(TC/RC)上调41%。

此前公布的海关数据显示，中国11月未锻造铜及铜材进口435,613吨,较上月增加7.1%；11月废铜进口43万吨,高于上月的36万吨。

巴克莱在报告中指出，尽管进口套利窗口关闭，但中国铜融资需求继续推动强劲进口。中国央行维持偏紧货币政策，国内借贷成本稳步上涨，这些都使得用美元标价的铜融资变得极具吸引力，人民币的重新升值也有助铜融资。

北京时间15:20，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.04%，报每吨7,132美元，盘中一度触及近一个月高位。(完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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