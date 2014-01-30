沪铜收创近两个月低位 数据不佳致蛇年“收尾”无力

中钢协会员企业1-3月实现利润233亿元 但资产负债率仍接近70%
路透北京4月26日 - 中国钢铁工业协会周三称，总体看一季度钢铁行业开局良好，会员钢铁企业累计实现利润232.84亿元人民币，上年同期为亏损87.78亿元；累计实现销售收入8,393.26亿元，同比增长40.16%。
路透上海1月30日 -上海期铜周四震荡下跌，以近两个月最低收位为农历蛇年的行情画上句号，近期中国制造业数据疲弱，加之美股和新兴市场持续震荡，令工业品市场人气受挫，期价短线料向下考验五万元整数关。
沪铜主力1404合约收报每吨50,950元，受隔夜美股收跌和上午汇丰PMI数据不佳拖累，上午10点前后出现一波跳水走势，午盘在平仓盘的推动虽有反弹，但整体弱势难改，终场收跌0.1%。
汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布，中国1月制造业采购经理人指数(PMI)终值为49.5，较初值49.6略有下调，该数值为去年7月以来最低水准，且是六个月来首次跌破荣枯线。
上海中期金属分析师方俊峰表示,“近期制造业状况不理想，给金属价格带来压力，铜价春节前交投偏弱。不过节后受季节性因素影响，资金面料会有所放松，制造业活动也会回暖，铜价应会有一波小幅上冲。”
美联储周三宣布每月购债规模进一步缩减100亿美元，符合市场普遍预期。联储官员坚持承诺，将维持低利率直至美国失业率降至6.5%以下后很长一段时间，特别是在通胀率仍低于2%的情况下。
不过土耳其等新兴市场货币和股市近日接连下挫，引发了投资者对全球经济复苏前景的担忧，尤其是在美联储逐步回收流动性的背景下，新兴市场经济和需求能否持稳，将成为影响商品价格的关键因素。
方俊峰表示，目前部分新兴市场的动荡尚未对商品价格带来太大的负面冲击，沪铜短线将保持震荡格局，下方5万元附近将受到现货买盘支撑。
中国期市主要品种收盘信
息：
交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手)
上期所 沪铜(cu) 1404 50,950 -0.10 216,646
黄金(au) 1406 247.95 0.38 152,696
螺纹钢 (rb) 1405 3,455 0.47 1,103,700
橡胶 (ru) 1405 15,480 -1.18 206,918
大商所 豆粕 (m) 1405 3,308 0.06 1,361,108
豆油 (y) 1405 6,390 -1.18 709,678
焦炭 (j) 1405 1,350 0.37 136,346
郑商所 白糖 (sr) 1405 4,386 -0.63 584,624
棉花 (cf) 1405 19,755 0.10 66,956
中金所 沪深300(if) 1402 2,199.2 -1.74 68,764
注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期
货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
(发稿 丁琦; 审校 林高丽)
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