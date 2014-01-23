沪铜受PMI数据拖累收低

路透上海1月23日 -上海期铜周四小幅收低，上午的制造业数据偏弱，打压投资者对经济前景的信心，临近春节国内备货需求清淡，亦令现货承压。分析师表示，节后国内旺季需求能否启动，将成为决定沪铜走势的关键因素。

沪铜主力1404合约收报每吨51,410元，下跌0.48%，过去两周大部分时间在不到800元的空间窄幅整理。本周以来沪铜成交量亦明显萎缩，表明假期前市场交投意愿下滑。

上午公布的汇丰中国1月制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下49.6的六个月最低水准，受产出和新订单等指数纷纷回落影响。

“数据对沪铜有一些负面冲击，但国内经济整体不算太差，单个数据的影响有限。”新湖期货的分析师廉正表示。

他并称，前一阵市场资金面偏紧，加之节前制造企业逐步停工，下游厂商备货意愿有限，导致国内铜价偏弱，但随着春节后铜消费旺季逐渐到来，补库需求还是可以期待的。

现货方面，国内外市场表现继续分化。伦敦金属交易所(LME)铜库存周三减少2,300吨，至32.84万吨，续创去年1月初以来新低。LME现货铜较指标三个月期铜合约溢价亦持于36.50美元的较高水准。

而据上海有色网统计显示，截至周四中午，1#电解铜现货平均贴水每吨185元，远离一个多月前大幅升水的状态。

路透技术分析师王涛表示，沪铜从周三触及的51,880元的高位回落，表明其已重回1月2日以来的下跌趋势。短线或跌穿51,340元的支撑，并进一步跌向50,930元。

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新湖期货的廉正则对中线看法较为乐观，他预计在旺季需求和政策面偏多的支撑下，沪铜节后有望挑战53,000元上方的去年8月高位。

国家统计局数据显示，中国2013年精炼铜产量跳增13.6%至684万吨，因冶炼商扩大产能以满足国内不断增长的需求。其中12月精炼铜产量降至61.6万吨的三个月低位，较11月创下的纪录高位下降5.9%。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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