沪铜守住52000元支撑 静待美国数据

路透上海10月22日 - 上海期铜周二在期市整体走弱的背景下表现坚挺，主力合约小涨并坚守在52,000元的重要关口上方，市场期待今晚的美国非农就业数据给出方向性指引。

沪铜主力1401合约小幅收高0.12%，至每吨52,160元人民币，为连续第三个交易日上扬，下方52,000元一线的支撑作用明显。

“铜现货升水不太好，10月份国内市场会弱一点，但目前宏观经济状况还算稳定，整体消费还是比较乐观的。”上海中期金属分析师方俊峰表示。

他并称，美国今日公布非农就业数据，将给市场研判主要经济体的表现提供参考，也会给陷于盘整中的铜价带来重要指引。

美国劳工部将于周二1230GMT公布9月非农就业报告。路透调查预估，9月非农就业岗位将增加18万个，失业率持稳在7.3%。该数据原定于本月初公布，但由于美国部分政府部门因财政僵局“停摆”而延后。

此外，铜供应端的数据亦受到关注。国家统计局的最新数据显示，9月精炼铜产量较前月增长10.6%，至620,086吨的创纪录水准。

方俊峰表示，“产量创新高与国内冶炼产能的投放有很大关系，现货加工费水平理想，提升了冶炼企业的积极性。但从全球角度看，整体供应压力目前还不大。”

其他品种方面，上周上市的铁矿石期货连续第二日收低，主力合约跌幅近2%，受钢材价格低迷和冬季用钢需求下滑忧虑的拖累。

而本月以来持续反弹的油脂类品种今日亦停止了上升的步伐，棕榈油下跌0.55%。中国粮食信息网周二援引监测数据称，国内主要港口棕榈油库存约93万吨，结束了此前连降三周的态势，预计后期国内港口库存可能再度上升。(完)

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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