沪铜收涨逾2% 经济数据良好及美联储温和措辞重燃多头信心

路透北京8月1日 - 沪铜周四收盘大涨逾2%，主力合约站上五万的心理关口，中国官方PMI数据好于预期，缓解了部分投资者对经济放缓的忧虑，而美联储昨日利率决议未暗示很快缩减刺激规模，亦巩固了短期内流动性维持宽松的预期。

沪铜主力1311合约收报每吨50,020元，上涨2.27%，但持仓减少23,430手，空头平仓了结的迹象较明显。

新湖期货资深分析师廉正表示，“最新公布的中国、美国和欧洲经济数据均好于预期，铜价立即作出正面反应，而昨日美联储政策声明也未暗示很快会缩减刺激规模，市场流动性宽松预期仍在，从商品和金融属性两方面都对铜价带来提振。”

中国宏观经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI)小幅反弹至50.3，高于路透调查中值的49.9和上月的50.1。不过汇丰(HSBC)/Markit中国7月制造业PMI终值为47.7，和初值相符，为去年8月以来最低水准。

廉正并称，中国领导层近期持续释放保持经济稳定的信号，也陆续出台了多项利好措施，由此产生的叠加效应正逐步反映到铜价上，而外部环境的逐步向好也令基本金属走势受到支撑。

美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率为成长1.7%。同日公布的ADP民间就业报告也显示，7月民间部门就业岗位持续增长，令市场对周五即将公布的非农就业报告充满期待。

在实体经济呈现向好迹象的同时，美联储仍维持温和表态，进一步激励了市场信心。美联储周三表示，美国经济继续复苏，但仍需要支持。没有迹象显示其计划在9月的下次会议上缩减购债刺激举措的规模。

上海金属网数据显示，上海电解铜CIF平均溢价周四升至200美元/吨，正逐步接近约一个月前所及的210美元的四年高位，表明前期铜价下跌后，逢低买盘推动现货需求升温。

新湖期货的廉正表示，在整体悲观情绪逐渐缓解的背景下，沪铜短期较难再创新低，料维持区间震荡，波动区间上限料在51,500-52,000元一线。 (完)

(发稿 丁琦；审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。