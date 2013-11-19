沪铜跌破五万关口 供需面均偏空期价料考验年内低位

路透上海11月19日 -上海期铜主力合约周二收盘跌破五万整数关口，并创出三个多月新低。分析师表示，整数关失守令市场人气暗淡，加之短期供需两端都缺乏有力的提振因素，沪铜短线料考验48,000元附近的年内低位。

沪铜主力1402合约收低0.88%至每吨49,810元，为今年8月8日以来最低收位。沪铜自上周跌破三个多月的盘整区间之后，弱势明显加剧，过去六个交易日有五天收跌。

上海中期金属分析师方俊峰表示，“目前铜的偏空态势很难逆转，市场资金面比较紧张，铜产量也在不断增长，而明年经济结构的调整预计仍将持续，意味着消费情况也不会太好。”

他预计，沪铜料重探48,000元附近的年内低位，不过从当前全球整体经济表现看，出现金融危机期间崩盘式暴跌的可能性也不大。

路透技术分析师王涛表示，沪铜目前运行在48,960-50,450元之间的下行通道中，且处于C浪中的第三小浪。

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中国国家统计局数据显示，中国10月精炼铜产量较前月增长2.9%至637,958吨，连续第二个月创下纪录高位。不过冶炼业消息人士指出，今年中国精炼铜产量可能被浮报15%以上，因存在重复计数的问题。

此前两位美联储官员对美国经济发表乐观言论，亦令市场对美国提前收紧货币政策的预期升温。

美国纽约联储总裁杜德利表示，他对美国经济变得“更有信心了”。而费城联邦储备银行总裁普洛瑟表示，经济和就业形势好转意味着，美联储应设立购债固定限额，一旦达到该规模便停止购债。

注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指

数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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