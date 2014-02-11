沪铜收创逾两个月低位

路透北京2月11日 - 上海期铜周二收创逾二个月低位，盘中一度触及50,310元低位，逼近五万元整数关口。分析师指出，春节假期后很多资金重返市场，但国内现货需求疲弱，铜现货处于贴水状态，市场看空气氛浓郁，铜价承压。

上海期货交易所期铜主力合约1404合约下跌1.16%至每吨50,390元人民币，为去年12月3日以来最低收盘价。

“今天铜铝锌都跌得挺多的，国外QE规模在压缩，国内宏观面不利于铜价反弹，消费也不大好，空头就比较狠。”上海中期铜分析师方俊锋称。

他并指出，铜价短期仍处于偏空格局中，现在铜现货商的买入价位在五万元左右，而沪铜价格今天跌势很猛，估计短期内铜价料向下突破五万元关口。

0749GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小幅下降0.18%至每吨7,082.25美元。

美联储主席叶伦将在周二面对美国议员时迎来走马上任后的首次考验。议员们希望了解她在缩减美联储支撑经济力道方面的坚定程度，其中还有部分人对美联储充满敌意。

最新路透调查显示，受去年同期高基数影响，中国2014年1月进出口增速料低于前月，但回调幅度不大，因外需仍在持续复苏，美欧企业信心指数继续上扬。贸易顺差料为236.5 亿美元，环比略有回落。(完)

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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