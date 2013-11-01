沪铜收高 PMI向好提振需求预期

路透上海11月1日 -上海期铜周五收高0.79%，成功收复关键的52,000元关口，并录得五周以来最大周涨幅。最新公布的中国制造业PMI(采购经理人指数)好于预期，提振了市场对经济和工业品需求坚挺的预期。

分析师并指出，本月即将迎来一系列重要数据和政经事件，或令沪铜摆脱两个多月的盘整走势，寻求方向性突破。

沪铜主力1401合约收报每吨52,240元人民币，本周累计上涨1.61%，录得五周以来最大周线涨幅。在刚过去的10月，该合约累计下跌1.26%。

“由于9月份国内数据略微偏弱，市场对四季度的预期本来不是很好，今天的PMI超预期，在很大程度上缓解了市场悲观情绪。”新湖期货的宏观分析师廉正称。

中国10月官方制造业PMI升至51.4，高于市场预期的51.2和前值51.1，并创下18个月高位；汇丰制造业PMI终值升至50.9，与初值一致，为七个月最高位。

他并表示，从技术上看，沪铜近期的波动区间逐步收敛，一两周内可能会有突破；而从时间节点上看，11月初将集中发布宏观数据，三中全会也将举行，都会进一步明确市场对四季度和明年的预期，从而配合铜价的方向性突破。

自8月以来，沪铜基本位于51,000-53,000元的区间窄幅盘整，尽管中国和美国等主要经济体数据逐步向好，但市场亦担心全球铜供应逐步宽松，从而限制期价升幅。

廉正表示，考虑到长期的供应压力，沪铜可能会先向上做一个一两千点的假突破，随后再延续探底之路。

路透分析师王涛表示，从技术形态看，沪铜主力合约目前处于下降的c浪中，若击穿51,630元的支撑，或下探51,060元的76.4%的费波纳奇点位及楔形的下沿。

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同样受到中国数据的提振，伦敦期铜周五在亚洲盘中走高，截至北京时间15:25，LME三个月期铜报每吨7,291美元，上涨0.58%，本周有望录得六周最大周线涨幅。(完)

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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